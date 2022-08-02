Эксперт рассказал о реальных масштабах неонацистского движения на Украине

"Азовское движение" является обширным неонацистским движением на Украине, оно включает в себя не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации. Среди них, в частности, украинская партия "Национальный корпус". Об этом рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков на заседании Верховного суда РФ.

"Идеологическая программа "азовского движения" носит экстремистский и неонацистский характер, проявляющийся в экстремальном биологическом расизме, планах по правовой сегрегации других рас и народов, отрицании демократии и международного права", — сообщил эксперт.

По словам Дюкова, с 2014 года члены "азовского движения" пытали и убивали мирных жителей в восточной части Украины. Они похитили десятки, а может, и сотни граждан, сказал эксперт. Он убеждён, что боевики "Азова" обстреливали республики Донбасса и совершали другие массовые преступления, руководствуясь неонацистской идеологией.