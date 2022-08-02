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2 августа, 10:00

Эксперт рассказал о реальных масштабах неонацистского движения на Украине

Эксперт Дюков: Батальон "Азов" является частью обширного неонацистского движения на Украине

"Азовское движение" является обширным неонацистским движением на Украине, оно включает в себя не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации. Среди них, в частности, украинская партия "Национальный корпус". Об этом рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков на заседании Верховного суда РФ.

"Идеологическая программа "азовского движения" носит экстремистский и неонацистский характер, проявляющийся в экстремальном биологическом расизме, планах по правовой сегрегации других рас и народов, отрицании демократии и международного права", — сообщил эксперт.

По словам Дюкова, с 2014 года члены "азовского движения" пытали и убивали мирных жителей в восточной части Украины. Они похитили десятки, а может, и сотни граждан, сказал эксперт. Он убеждён, что боевики "Азова" обстреливали республики Донбасса и совершали другие массовые преступления, руководствуясь неонацистской идеологией.

Пленный боевик "Азова" заявил, что в полку практиковали людоедство

Пленный боевик "Азова" заявил, что в полку практиковали людоедство

Лайф напоминает, что в середине мая Министерство юстиции и Генпрокуратура РФ попросили признать полк "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Сегодня Верховный суд России рассматривает требование ведомств.

Обложка ©

t.me / azovsof

Александра Васильева

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