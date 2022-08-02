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2 августа, 09:59

Лукашенко заявил, что зерна с Украины не хватит даже на одну страну

Лукашенко назвал "игрой" ажиотаж вокруг поставок украинского зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что тема с поставками зерна с Украины заслуживает меньшего внимания и больше походит на "просто игры". Об этом пишет БелТА.

"Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры", — уточнил глава республики.

Украина ограничит отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели

Украина ограничит отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели

Как сообщалось, судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта в Одессе 1 августа, скоро прибудет в Стамбул, 3 августа сухогруз пройдёт досмотр. В процедуре будут принимать участие все стороны, представленные в Совместном координационном центре в Стамбуле.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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