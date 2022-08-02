В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" горит траулер "Механик Маслак"
Траулер "Механик Маслак" горит на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Обложка © Vk.com / ДПС ОНЛАЙН Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге произошёл пожар на "Адмиралтейских верфях", горит рыболовный траулер "Механик Маслак". На месте с воды и берега работают несколько пожарных расчётов. По словам очевидцев, те, кто находился на судне, успели покинуть трюм. Причины возгорания неизвестны.
Траулер "Механик Маслак" горит на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Видео © Vk.com / ДПС ОНЛАЙН Санкт-Петербург
"Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", — рассказали представители "Адмиралтейских верфей" РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в порту Бейрута обрушилась часть элеватора, который не могут потушить почти месяц. На месте ЧП пожар полыхал уже несколько недель.