Шойгу: ВС РФ построят 12 жилых домов на тысячу квартир и два медцентра в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ принимают активное участие в налаживании мирной жизни в освобождённых районах Донецкой и Луганской народных республик, а также на территории Украины.

"Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысячи тонн грузов. На освобождённых территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", — сказал он на селекторном совещании.

Министр рассказал, что построен водовод общей протяжённостью около 90 километров, благодаря которому жители Донецка и прилегающих районов могут получить до 50 тысяч кубометров воды. Кроме того, сейчас возводятся ещё два водовода на 60 километров для населения республик, а также жизненно важные объекты. Речь идёт о 12 жилых домах более чем на тысячу квартир, двух многофункциональных медицинских центрах, общая вместимость которых составляет 260 койко-мест, а также административно-спасательном центре МЧС.