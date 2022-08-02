Шойгу заявил об освобождении ещё шести населённых пунктов в ДНР
Вооружённые силы РФ при поддержке Народной милиции республик Донбасса за последние дни освободили ещё несколько населённых пунктов в ДНР. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское", — рассказал он.
Министр обороны также добавил, что в ходе спецоперации под контроль Вооружённых сил РФ перешла крупнейшая в Европе Улегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт.
Ранее стало известно, что силы Народной милиции ДНР пытаются окружить Авдеевку. Как сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов, наступление проводилось с востока и севера от города. Одновременно ведётся наступление южнее Авдеевки, есть возможность ликвидировать всю живую силу противника и серьёзно зайти ещё и с юга, заметил замминистра.
ТАСС / Савицкий Вадим