Вооружённые силы РФ при поддержке Народной милиции республик Донбасса за последние дни освободили ещё несколько населённых пунктов в ДНР. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населённые пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское", — рассказал он.

Министр обороны также добавил, что в ходе спецоперации под контроль Вооружённых сил РФ перешла крупнейшая в Европе Улегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт.