Пленный боевик "Азова" заявил, что в полку практиковали людоедство

В украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство. Об этом со ссылкой на показания одного из боевиков рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

"В "Азове" практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков", — отметил Волков на заседании Верховного суда РФ.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков — о людоедстве в украинском националистическом полку "Азов". Видео © LIFE

По словам председателя ОНК, пленные азовцы в заключении сформировали "особую касту" и с презрением относятся к другим украинским военным.

Волков также счёл необходимым признать "Азов" террористической организацией. Как раз этот вопрос Верховный суд РФ и рассматривает сегодня, 2 августа.