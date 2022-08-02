Шойгу заявил, что ВС РФ за две недели уничтожили 396 комплексов Javelin и NLAW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о количестве уничтоженного российскими военными западного оружия во время спецоперации на Украине. В частности, за минувшие две недели ВСУ потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожено 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — уточнил министр на селекторном совещании.

Он добавил, что за последнее время в ходе ударов ВС РФ выведено из строя шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".