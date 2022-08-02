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Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 09:45

Шойгу заявил, что ВС РФ за две недели уничтожили 396 комплексов Javelin и NLAW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о количестве уничтоженного российскими военными западного оружия во время спецоперации на Украине. В частности, за минувшие две недели ВСУ потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожено 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — уточнил министр на селекторном совещании.

Он добавил, что за последнее время в ходе ударов ВС РФ выведено из строя шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

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Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к оружию, поставленному странами Европы и США.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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