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Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 09:52
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Журналистка рассказала в суде о пытках и убийствах мирных жителей азовцами в Донбассе

Факты пыток и убийств боевиками украинского нацбатальона "Азов" говорят о нечеловеческой и необъяснимой жестокости. Свидетельства этих жестоких преступлений сегодня привела в Верховном суде РФ журналистка Марина Ахмедова.

Показания журналистки Марины Ахмедовой. Видео © LIFE

"Я собрала многочисленные свидетельства пыток, расстрелов боевиками "Азова" мирных жителей, истязаний, которые не могут быть объяснены тем, что мы враги. Все эти события свидетельствуют о садизме и нечеловеческой, необъяснимой жестокости", — сказала журналистка.

Ахмедова рассказала историю жительницы села Весёлое, которая произошла в 2016 году. Населённый пункт постоянно подвергался обстрелам с украинской стороны. В результате обстрелов она потеряла мужа, а затем и сына. После этого, по словам журналистки, женщина "каждый день садилась возле окна, ждала и дождалась — снаряд прилетел и в неё".

Верховный суд РФ рассматривает требование Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности. В случае её признания таковой участникам грозит уголовная ответственность и штрафы. Прекратившим пребывание в объединении уголовная ответственность не грозит.

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Ранее Лайф сообщал, что более 500 пленных бойцов националистического батальона "Азов" и других вооружённых формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Всем им вменяется участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР, а также действия, направленные на насильственный захват власти в нарушение конституции республики.

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Getty Images / Paula Bronstein

Оксана Попова
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