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2 августа, 09:55

В больницах Петербурга вслед за Москвой ужесточили антикоронавирусные меры

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В его распоряжении оказался скан соответствующего распоряжения от 22 июля 2022 года.

Приказ Комитета по здравоохранению, поступивший в больницы Петербурга. Фото © SHOT

Приказ Комитета по здравоохранению, поступивший в больницы Петербурга. Фото © SHOT

В приказе, который Комитет по здравоохранению разослал в больницы города, говорится, что медучреждения должны изолировать пациентов с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачам рекомендовано вернуть в клиниках масочный режим и измерение температуры на входе.

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Напомним, ранее 27 июля московские клиники вернули антиковидные меры и ПЦР-тесты для персонала. Также сотрудникам медучреждений было рекомендовано вновь ввести на территории клиник обязательное ношение масок, перчаток и разделить территорию больниц на "красные" и "зелёные" зоны.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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