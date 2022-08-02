В больницах Петербурга вслед за Москвой ужесточили антикоронавирусные меры

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В его распоряжении оказался скан соответствующего распоряжения от 22 июля 2022 года.

Приказ Комитета по здравоохранению, поступивший в больницы Петербурга. Фото © SHOT

В приказе, который Комитет по здравоохранению разослал в больницы города, говорится, что медучреждения должны изолировать пациентов с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачам рекомендовано вернуть в клиниках масочный режим и измерение температуры на входе.