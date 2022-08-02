Бельгия за полгода заморозила российские активы на 50 миллиардов евро
Nieuwsblad: Бельгия заморозила российские средства на €50,5 млрд
Министерство финансов Бельгии за последние шесть месяцев заморозило российские активы на 50,5 миллиарда евро.
Как сообщает газета Nieuwsblad, эти средства принадлежали физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции Евросоюза после начала специальной военной операции России.
Ранее Лайф сообщал, что Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили в Евросоюзе наибольшее количество российских активов после начала спецоперации на Украине. Всего в странах ЕС заморожены активы РФ на сумму 13,8 миллиарда евро, из которых 12,6 миллиарда приходятся на эти шесть стран. В частности, 1,2 миллиарда евро из них приходятся на Францию.
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