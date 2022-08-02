Бельгия за полгода заморозила российские активы на 50 миллиардов евро

Министерство финансов Бельгии за последние шесть месяцев заморозило российские активы на 50,5 миллиарда евро.

Как сообщает газета Nieuwsblad, эти средства принадлежали физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции Евросоюза после начала специальной военной операции России.