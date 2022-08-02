Вучич обсудил с послом РФ Боцан-Харченко ситуацию в Косове и на Украине

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским послом Александром Боцан-Харченко ситуацию в Косове, Метохии и на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам сербского лидера, они провели "хороший разговор", в ходе которого детально рассмотрели "многочисленные вопросы торгово-экономического сотрудничества". Кроме того, Вучич и Боцан-Харченко обсудили события на региональной и глобальной политической сцене, в частности, конфликт на Украине, а также обстановку в Косове и Метохии. Подробности разговора сербского президента с российским дипломатом не приводятся.