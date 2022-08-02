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2 августа, 10:20

Вучич обсудил с послом РФ Боцан-Харченко ситуацию в Косове и на Украине

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским послом Александром Боцан-Харченко ситуацию в Косове, Метохии и на Украине. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам сербского лидера, они провели "хороший разговор", в ходе которого детально рассмотрели "многочисленные вопросы торгово-экономического сотрудничества". Кроме того, Вучич и Боцан-Харченко обсудили события на региональной и глобальной политической сцене, в частности, конфликт на Украине, а также обстановку в Косове и Метохии. Подробности разговора сербского президента с российским дипломатом не приводятся.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации вокруг непризнанной Республики Косово. Выступив с заявлением, он отметил конструктивную позицию МИД РФ. Кроме того, сербский лидер призвал международное сообщество оказать влияние на власти Косова.

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Getty Images / Omer Messinger

Николь Вербер

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