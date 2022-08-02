Военный политолог назвал неожиданную причину, из-за которой Китай не пойдёт на силовой сценарий
Эксперт Ассоциации военных политологов Кошкин: Китай даже мог бы сбить самолёт с Пелоси, но ему не придётся
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что силовой сценарий разрешения кризиса на Тайване маловероятен. Такое мнение он озвучил в беседе с Лайфом, комментируя сосредоточение военной техники Китая на пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь в преддверии предполагаемого визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Обострение отношений между Китаем и США обозначилось довольно ярко, но надо учитывать один интересный факт: завтра начинается председательство Китая в Совете безопасности ООН. Последний раз Китай был в этой роли в мае прошлого года. Это важный момент, потому что проблемы, даже если возникнут, по Тайваню будут обсуждаться в Совете ООН, где председателем будет представитель Китая", — объясняет собеседник Лайфа.
Да и в целом прилёт Пелоси на Тайвань, по мнению Кошкина, — это лишь повод для политических манипуляций. Во-первых, она не обозначила эту территорию, анонсируя свой маршрут, во-вторых, она вылетела на самолёте ВВС США, что практически исключает возможность сесть в Тайване. А смысла в проведении сложной спецоперации по пересадке на гражданский борт уже никакого нет, так как цель информационной кампании достигнута: в "Ютубе" заинтересованных в наблюдении за полётом Пелоси, как отмечает политолог, оказалось больше, чем просматривающих выступление самого президента Джо Байдена. На сегодняшний день интерес к этой теме уже сходит на нет, а опрос в одном из крупных телеграм-каналов показал, что большинство респондентов уверены, что Пелоси в последний момент найдёт возможность отказаться от полёта. Собеседник Лайфа напоминает, что такой прецедент уже был: госпожа Пелоси резко "заболела" ковидом, когда первый раз туда должна была полететь.
"Технические возможности Китая по возможному предотвращению визита Пелоси балансируют на грани фола. В Пекине заявляли, что готовы даже сбить её борт. И они действительно могут сбить, если речь идёт о боевом самолёте. Но снижение интереса в мировом пространстве соответствует тому, что она, наверное, приземляться там не будет", — заключил политолог.
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Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.