Военный политолог назвал неожиданную причину, из-за которой Китай не пойдёт на силовой сценарий

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что силовой сценарий разрешения кризиса на Тайване маловероятен. Такое мнение он озвучил в беседе с Лайфом, комментируя сосредоточение военной техники Китая на пляжах ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь в преддверии предполагаемого визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Обострение отношений между Китаем и США обозначилось довольно ярко, но надо учитывать один интересный факт: завтра начинается председательство Китая в Совете безопасности ООН. Последний раз Китай был в этой роли в мае прошлого года. Это важный момент, потому что проблемы, даже если возникнут, по Тайваню будут обсуждаться в Совете ООН, где председателем будет представитель Китая", — объясняет собеседник Лайфа.

Да и в целом прилёт Пелоси на Тайвань, по мнению Кошкина, — это лишь повод для политических манипуляций. Во-первых, она не обозначила эту территорию, анонсируя свой маршрут, во-вторых, она вылетела на самолёте ВВС США, что практически исключает возможность сесть в Тайване. А смысла в проведении сложной спецоперации по пересадке на гражданский борт уже никакого нет, так как цель информационной кампании достигнута: в "Ютубе" заинтересованных в наблюдении за полётом Пелоси, как отмечает политолог, оказалось больше, чем просматривающих выступление самого президента Джо Байдена. На сегодняшний день интерес к этой теме уже сходит на нет, а опрос в одном из крупных телеграм-каналов показал, что большинство респондентов уверены, что Пелоси в последний момент найдёт возможность отказаться от полёта. Собеседник Лайфа напоминает, что такой прецедент уже был: госпожа Пелоси резко "заболела" ковидом, когда первый раз туда должна была полететь.