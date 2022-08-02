Ещё один спецборт США прибыл в Малайзию для сопровождения Пелоси
Global Times: Ещё один спецборт США прибыл в Малайзию на фоне визита Пелоси
В Малайзию прибыл ещё один правительственный американский самолёт, сообщает газета Global Times. По данным издания, судно может быть использовано для сопровождения полёта спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань или для замены её спецборта.
"Зафрахтованный Правительством США самолёт [с позывным] SPAR20 также прибыл в Малайзию с военно-воздушной базы Скотт через Японию. Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолёта Пелоси", — пишет издание.
Как свидетельствуют данные сервиса Radarbox, речь идёт о Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730. Эти воздушные суда обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надёжную транспортировку" американских лидеров, а также перевозят членов американского Конгресса, указано на сайте ВВС США.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Издание Global Times сообщало, что самолёт спикера может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
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