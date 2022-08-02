Ещё один спецборт США прибыл в Малайзию для сопровождения Пелоси

В Малайзию прибыл ещё один правительственный американский самолёт, сообщает газета Global Times. По данным издания, судно может быть использовано для сопровождения полёта спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань или для замены её спецборта.

"Зафрахтованный Правительством США самолёт [с позывным] SPAR20 также прибыл в Малайзию с военно-воздушной базы Скотт через Японию. Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолёта Пелоси", — пишет издание.