YouTube заблокировал пародийный ролик Кадырова о капитуляции Зеленского

"Ютуб" удалил пародийный ролик главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова про капитуляцию украинского президента Владимира Зеленского. В качестве причины видеохостинг указал, что скетч якобы нарушает авторские права. Об этом сообщил блогер Макс Комикадзе, сыгравший в ролике лидера Незалежной.

"Первый ролик с главой Чечни Рамзаном Кадыровым про капитуляцию Киева на моём официальном ютуб-канале был вероломно удалён якобы из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах, которые длятся пять секунд. "Ютуб", угомонись! А Зеленскому что скажешь? Он и сам каждый день прекрасно справляется со своей дискредитацией!" — написал блогер в телеграм-канале.

Сообщение "Ютуба" о блокировке пародийного ролика. Скриншот © t.me / Макс КомикадZe

На скриншоте, который опубликовал Комикадзе, видно, что ролик был заблокирован из-за жалобы одного из пользователей на нарушение авторских прав. Однако, по словам блогера, изображения, к которым придрался "Ютуб", были куплены на видеостоке, то есть использовать их в ролике было разрешено.