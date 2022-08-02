YouTube заблокировал пародийный ролик Кадырова о капитуляции Зеленского
"Ютуб" удалил пародийный ролик главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова про капитуляцию украинского президента Владимира Зеленского. В качестве причины видеохостинг указал, что скетч якобы нарушает авторские права. Об этом сообщил блогер Макс Комикадзе, сыгравший в ролике лидера Незалежной.
"Первый ролик с главой Чечни Рамзаном Кадыровым про капитуляцию Киева на моём официальном ютуб-канале был вероломно удалён якобы из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах, которые длятся пять секунд. "Ютуб", угомонись! А Зеленскому что скажешь? Он и сам каждый день прекрасно справляется со своей дискредитацией!" — написал блогер в телеграм-канале.
Сообщение "Ютуба" о блокировке пародийного ролика. Скриншот © t.me / Макс КомикадZe
На скриншоте, который опубликовал Комикадзе, видно, что ролик был заблокирован из-за жалобы одного из пользователей на нарушение авторских прав. Однако, по словам блогера, изображения, к которым придрался "Ютуб", были куплены на видеостоке, то есть использовать их в ролике было разрешено.
Напомним, в июле мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент. А ранее в марте компания получала штраф в 7,2 миллиарда рублей за отказ заблокировать на "Ютубе" ролик, пропагандирующий деятельность террористических группировок. Несмотря на требования регуляторов, на видеохостинге остаются неудалёнными более семи тысяч противоправных материалов. При этом на аналогичные запросы со стороны Украины американская компания реагирует активнее. "Ютуб" готов оперативно заблокировать ролик по просьбе рядового пользователя, если он касается Незалежной и её властей.
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