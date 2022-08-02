В Вологодской области почти сутки ищут пропавшего трёхлетнего мальчика

В Вологодской области пропал трёхлетний ребёнок. Камеры сняли, как малыш гуляет у местной школы в Морозовице, после чего больше его никто не видел, сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин в своём телеграм-канале.

Пропавший мальчик в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин

По его словам, Егор ушёл в неизвестном направлении вчера примерно в 17:30. В 17:40 его зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего местные забили тревогу. На поиски малыша бросились неравнодушные со всего района.

Камеры сняли пропавшего в районе деревни Морозовицы малыша. Видео © Telegram / Александр Кузьмин

Сегодня в поисках пропавшего мальчика в районе Морозовицы помогали уже 200 человек и 10 единиц техники. Задействованы сотрудники полиции, поисковых отрядов, пожарной части, а также Администрация Великоустюгского района и добровольцы из числа местного населения.





