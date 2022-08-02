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2 августа, 10:03

В Вологодской области почти сутки ищут пропавшего трёхлетнего мальчика

<p>Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/aleksandr_kuzmin_vu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Кузьмин</a></p>

Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Обложка © Telegram / Александр Кузьмин

В Вологодской области пропал трёхлетний ребёнок. Камеры сняли, как малыш гуляет у местной школы в Морозовице, после чего больше его никто не видел, сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин в своём телеграм-канале.

Пропавший мальчик в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин

Пропавший мальчик в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин

По его словам, Егор ушёл в неизвестном направлении вчера примерно в 17:30. В 17:40 его зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего местные забили тревогу. На поиски малыша бросились неравнодушные со всего района.

Камеры сняли пропавшего в районе деревни Морозовицы малыша. Видео © Telegram / Александр Кузьмин

Сегодня в поисках пропавшего мальчика в районе Морозовицы помогали уже 200 человек и 10 единиц техники. Задействованы сотрудники полиции, поисковых отрядов, пожарной части, а также Администрация Великоустюгского района и добровольцы из числа местного населения.

  • Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
    Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
  • Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
    Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
  • Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
    Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин

Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин

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Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли

Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли

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Николь Вербер

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