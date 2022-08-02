В Вологодской области почти сутки ищут пропавшего трёхлетнего мальчика
Поиски пропавшего мальчика в районе деревни Морозовицы. Обложка © Telegram / Александр Кузьмин
В Вологодской области пропал трёхлетний ребёнок. Камеры сняли, как малыш гуляет у местной школы в Морозовице, после чего больше его никто не видел, сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин в своём телеграм-канале.
Пропавший мальчик в районе деревни Морозовицы. Фото © Telegram / Александр Кузьмин
По его словам, Егор ушёл в неизвестном направлении вчера примерно в 17:30. В 17:40 его зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего местные забили тревогу. На поиски малыша бросились неравнодушные со всего района.
Камеры сняли пропавшего в районе деревни Морозовицы малыша. Видео © Telegram / Александр Кузьмин
Сегодня в поисках пропавшего мальчика в районе Морозовицы помогали уже 200 человек и 10 единиц техники. Задействованы сотрудники полиции, поисковых отрядов, пожарной части, а также Администрация Великоустюгского района и добровольцы из числа местного населения.
Ранее в Краснодарском крае спасателям пришлось ночью прочёсывать лес в поисках женщины и семи её детей. В лесной массив было отправлено 42 человека на восьми единицах техники. А ещё были привлечены добровольцы. К счастью, нашли пропавших всего через полтора часа.