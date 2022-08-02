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2 августа, 10:18

Международный антифашистский конгресс пройдёт в августе на форуме "Армия"

В России в середине августа пройдёт Международный антифашистский конгресс. Его проведёт Минобороны РФ в рамках форума "Армия". Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим Министерство обороны приняло решение провести I Международный антифашистский конгресс", — сказал он в ходе совещания.

Приглашение к участию получили представители 74 дружественных стран. Министр добавил, что "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

На площадках форума "Армия" восьмой год будут демонстрироваться возможности российского вооружения и другие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса, заключил Шойгу.

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Также на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о количестве уничтоженного российскими военными западного оружия во время спецоперации на Украине. В частности, за минувшие две недели ВСУ потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Татьяна Миссуми

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