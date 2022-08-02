Международный антифашистский конгресс пройдёт в августе на форуме "Армия"

В России в середине августа пройдёт Международный антифашистский конгресс. Его проведёт Минобороны РФ в рамках форума "Армия". Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим Министерство обороны приняло решение провести I Международный антифашистский конгресс", — сказал он в ходе совещания.

Приглашение к участию получили представители 74 дружественных стран. Министр добавил, что "конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

На площадках форума "Армия" восьмой год будут демонстрироваться возможности российского вооружения и другие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса, заключил Шойгу.