"Никто, конечно, кроме нас!": Майданов поздравил российских десантников культовой песней о ВДВ
Денис Майданов поздравил десантников с Днём ВДВ своей культовой песней
Российский певец и депутат Государственной думы Денис Майданов поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск своей культовой песней "ВДВ".
Денис Майданов поздравил десантников с Днём ВДВ своей культовой песней. Видео © Telegram / ГОВОРИТ МАЙДАНОВ
Певец опубликовал в телеграм-канале ролик, снятый когда-то на десантном полигоне и в воинских частях. В клипе демонстрируются настоящие полномасштабные учения ВДВ и кадры тренировок военнослужащих.
Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. То есть в этом году ВДВ отмечают 92-летие.
А ранее с праздником десантников поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил решительность бойцов в специальной военной операции на Украине, а также добавил, что им "выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте". Президент уточнил, что это означает принадлежность к "сплочённой, непобедимой когорте".
Telegram / ГОВОРИТ МАЙДАНОВ