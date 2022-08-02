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2 августа, 10:16

"Никто, конечно, кроме нас!": Майданов поздравил российских десантников культовой песней о ВДВ

Денис Майданов поздравил десантников с Днём ВДВ своей культовой песней

Российский певец и депутат Государственной думы Денис Майданов поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск своей культовой песней "ВДВ".

Денис Майданов поздравил десантников с Днём ВДВ своей культовой песней. Видео © Telegram / ГОВОРИТ МАЙДАНОВ

Певец опубликовал в телеграм-канале ролик, снятый когда-то на десантном полигоне и в воинских частях. В клипе демонстрируются настоящие полномасштабные учения ВДВ и кадры тренировок военнослужащих.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. То есть в этом году ВДВ отмечают 92-летие.

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А ранее с праздником десантников поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил решительность бойцов в специальной военной операции на Украине, а также добавил, что им "выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте". Президент уточнил, что это означает принадлежность к "сплочённой, непобедимой когорте".

Обложка ©

Telegram / ГОВОРИТ МАЙДАНОВ

Николь Вербер

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