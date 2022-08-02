"Никто, конечно, кроме нас!": Майданов поздравил российских десантников культовой песней о ВДВ

Российский певец и депутат Государственной думы Денис Майданов поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск своей культовой песней "ВДВ".

Денис Майданов поздравил десантников с Днём ВДВ своей культовой песней. Видео © Telegram / ГОВОРИТ МАЙДАНОВ

Певец опубликовал в телеграм-канале ролик, снятый когда-то на десантном полигоне и в воинских частях. В клипе демонстрируются настоящие полномасштабные учения ВДВ и кадры тренировок военнослужащих.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. То есть в этом году ВДВ отмечают 92-летие.