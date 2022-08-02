"Никто, кроме нас!": 5 представителей шоубиза, кто служил в ВДВ, хоть в это и невозможно поверить

2 августа — памятный день для всех десантников. Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях под Воронежем впервые было высажено с парашютами десантное подразделение в количестве 12 человек. Пожалуй, только сегодня на улице любого российского города можно встретить мужчин в тельняшках и беретах. Десантники купаются в фонтанах, а особо смелые разбивают о голову стеклянные бутылки. В ВДВ служили не только простые граждане, но и известные персоны. Большинство артистов мы видим в образах с иголочки, с идеальным гримом и укладками. Сложно представить их в антураже казармы. Собрали подборку российских знаменитостей к 2 августа, неожиданно служивших в ВДВ.

Актёр театра и кино Ян Цапник

Актёр Ян Цапник служил в ВДВ. Фото © "Кинопоиск"

Первый из знакомых многим десантников, кто 2 августа с теплотой вспоминает ВДВ и свою службу, — актёр Ян Цапник. В юности тогда ещё простой парень Ян пошёл в армию и оказался в разведывательно-десантной роте отдельного разведывательного батальона Группы советских войск в Германии. Именно там будущий актёр научился дисциплине, а ещё и понял, что хочет стать служителем театра. Сам Цапник вспоминает, что, дембельнувшись, оказался в Ленинградской театральной академии, причём прямо в синем берете.

Актёр и телеведущий Владимир Тишко

Телеведущий Владимир Тишко, известный по передаче "Москва. Инструкция по применению", тоже носил синий берет. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vladimirtishko

18-летним парнем Владимир Тишко оказался в рядах новобранцев 3-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Польше. Будущему актёру и телеведущему служба в армии не далась легко. В юности Тишко очень боялся высоты, прыгать с парашютом ему было волнительнее, чем сослуживцам. Из-за этого практика у будущей знаменитости проходила трудно.

Актёр Прохор Дубравин (Виталий Емашов)

Прохор Дубравин служил в воздушно-десантных войсках. Кадр © "Игра". Режиссёр Георгий Гаврилов, Сергей Лесогоров, Геннадий Иванов, сценаристы Илья Куликов, Василий Внуков / "Кинопоиск"

Прохору Дубравину идея податься в театр и кино тоже пришла после службы в Воздушно-десантных войсках. В 1994 году будущая звезда сериалов "Игра" и "Женские секреты" отправилась служить отечеству. Через пять лет, в 1999-м, Прохор поступил в Ярославский государственный театральный институт, который успешно закончил. Помогла ли служба в армии в актёрской карьере Дубравина? Возможно. По крайней мере, играть брутальных мачо знаменитость может, основываясь на собственном опыте.

Народный артист России Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", тоже служил в ВДВ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dobronravov.fedor

"Сват" Фёдор Добронравов оказался одним из самых знаменитых звёздных беретов. В юности актёр не избежал военной службы, с гордостью отправившись служить. С 1979 по 1981 год Фёдор Добронравов отдавал долг родине в 1180-м гвардейском артиллерийском полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Интересный факт из биографии актёра: в юности Фёдор мечтал стать циркачом, а не играть в театре и кино. Но тогда в обучении отказали, потому что на тот момент Добронравов в армии ещё не был.

Блогер Андрей Черкасов

Вместо карьеры военного Андрей Черкасов выбрал путь ведущего на ТВ, но в ВДВ всё равно отслужил. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cherkasov119

Андрей Черкасов — экс-участник "Дома-2", бывший наставник проекта, а ныне блогер и ведущий мероприятий. Черкасов, как выяснилось, долгое время служил в ВДВ. И неудивительно, ведь отец Андрея офицер, ветеран афганской войны. Родные прочили Черкасову карьеру военного, поэтому были сильно удивлены, узнав, что после армии парень принял решение связать жизнь с шоу-бизнесом.