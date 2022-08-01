Максим Фадеев поделился редким фото с женой, и фанатки поняли, почему у них нет шансов

Именитый продюсер Максим Фадеев практически не делится подробностями личной жизни с подписчиками, но сегодня пришлось сделать исключение. Виной тому бестактный вопрос одной из фанаток. Девушка поинтересовалась у 54-летнего артиста, когда выйдет за него замуж. Макс ответил чётко, без лишних слов: "Я женат". И опубликовал идиллическую фотографию с супругой Натальей. В кадре Фадеевы милуются: жена трогательно целует певца в щёчку, а он улыбается, словно довольный кот.

Наталья и Максим Фадеевы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim

Кроме того, Фадеев признался, что в людях ценит правду и преданность, не любит ложь и двуличие. А ещё ответил на вопрос, что происходит с его физической формой. Продюсер, похудевший больше чем на сто килограммов, снова начал набирать вес. Конечно же, такие изменения не остались незамеченными. Вот что рассказал про вес Фадеев: "Сейчас 111 килограммов, был 102. Поправился специально, чтобы понять, какие продукты влияют на набор веса".