Сын Елены Яковлевой раскачался до необъятных размеров, и это пугает больше тату на лице

Имя сына Елены Яковлевой мелькает в прессе едва ли не чаще, чем самой народной артистки России. На этот раз внимание привлёк недавний пост 29-летнего Дениса Шальных. Наследник "Каменской" буквально днюет и ночует в спортзале, доводя фигуру до совершенства. Денис похвастался, что сбросил лишний вес и теперь в нём 116 кг, судя по кадрам, всё — чистые мышцы. Раскачался Шальных знатно — плечи широкие, а пятая точка упругая, на зависть многим силиконовым красоткам.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных похвастался широкими плечами и упругой попой. Фото © VK / Денис Шальных

В комментах одни юзеры называют помешанного на татуировках и бодибилдинге Дениса красавчиком и желают удачи, а другие гонят волну хейта на его маму: "Таким, как Яковлева, незачем рожать детей… Воспитанием не занималась, любви и внимания не давала — вот результат".