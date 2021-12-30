Ранимый фрик: Как менялся единственный сын Елены Яковлевой, чьи тату пугают даже взрослых
Дети звёздных родителей нередко наделены сложной судьбой и непростым характером, ведь взросление в творческой среде накладывает свой отпечаток. Исключением, похоже, не стал и Денис Шальных.
Скриншот © YouTube / Первый канал
Денис родился 7 ноября 1992 года в браке актёров Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Светловолосый мальчик с добрым наивным взглядом мечтал стать ветеринаром. Как рассказывал сам Денис, в их семье всегда держали собак, к которым относились как к равным.
Денис Шальных с родителями. Скриншот © YouTube / Первый канал, фото © lenochka_yakovleva777
При этом уже в детстве Денис приобщился к делу родителей: в 2004 году он снялся в фильме "Тайна волчьей пасти". Но выбор собственной профессии ему давался с трудом. Парня отправляли учиться в Великобританию, однако система получения знаний за границей его не устроила. Наследник актёров вернулся на родину, где поступил на режиссёра в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, но и в этом решении вскоре разочаровался. В его жизни появилась новая страсть — бодибилдинг.
Помимо работы над телом в спортзале Денис нашёл дополнительный способ самовыражения. Ещё в школе, в 11-м классе, парень сделал первую татуировку. Свою роль здесь сыграла его любовь к животным: сын "интердевочки" нанёс на кожу изображение любимого пса. И остановиться потом парень уже не смог.
Денис Шальных. Скриншот © YouTube / Первый канал, фото © Instagram / tdbndie
Вскоре около 80% тела Дениса оказалось покрыто татуировками. При этом наряду с милым рисунком животного соседствовали картинки, вселяющие ужас: парень забил одну руку чёрным, нанёс три шестёрки, кровавые портреты и расположил гроб на лице, что для его мамы стало настоящим ударом. Однако, возможно, таким образом Денис пытался защититься от мира: в "Инстаграме", который парень периодически удаляет, было много тревожных и грустных постов с размышлениями о творчестве, внутренних переживаниях и бренности бытия.
Время шло, Денис всё больше привлекал внимание общественности. Парень получил славу фрика, а его родительницу заваливали вопросами о том, как она относится к трансформации своего ребёнка. Елена, как мудрая женщина и любящая мать, не отреклась от "нестандартного" сына и была готова многое ему позволить. При этом ранее звезда "Каменской" отмечала, что её наследник одумался и решил избавиться от некоторых татуировок.
Денис Шальных. Фото © Instagram / smexapanorama, ps.yakovleva7
Денис действительно начал сводить "негативные" тату, заявив, что они оказывают влияние на его жизнь и душевное состояние. "То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем", — писал он. И первым на очереди стало изображение гроба на лице, с которым его мама так и не смогла смириться. Однако процесс удаления рисунков с кожи оказался болезненным и долгим — на это нужен не один лазерный сеанс.
Денис Шальных. Скриншот © YouTube / Первый канал
Параллельно с внешними преображениями парень успевал работать, сменив несколько занятий: три года он был барбером в салоне, трудился воспитателем в детском лагере, был солистом в группе 2odD и сдавал экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером.
Денис Шальных. Видео © Instagram / tdbndie
Любовь к тяжёлой музыке и тренировкам парень сохраняет до сих пор, как и страсть к экстремальным экспериментам. Денис, из стройного парня превратившийся в настоящий танк, заявил, что закачал себе в плечи парафин: "Вкололи парафина в плечи — вроде получилось норм. Пару имплантов в икры надо ещё". При этом наследник звезды называет бодибилдинг своим единственным видом самоповреждения.
Стоит отметить, что нестандартная внешность Дениса сочетается с особым взглядом на жизнь. "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — сделал шокирующее признание сын "интердевочки", которому в любви не удалось избежать неудач. В 2017 году парень развёлся с первой женой — студенткой Викторией Мельниковой. Затем встречался с ещё одной девушкой, которая после расставания быстро нашла другого.
Денис Шальных и его девушка Светлана. Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum
Однако сейчас, похоже, Денис наладил личную жизнь. Он живёт с новой возлюбленной, которую зовут Светлана. Вместе они заботятся о котах, которых взяли из приюта. Продолжит ли наследник звёздных родителей идти по пути фрика или остепенится и найдёт более "приземлённые" интересы, угадать сложно. Но даже если общество будет враждебно настроено к экспериментам парня, у него есть самое главное — поддержка близких, которые готовы принять и поддержать его творческую натуру.
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