Ранимый фрик: Как менялся единственный сын Елены Яковлевой, чьи тату пугают даже взрослых

Денис родился 7 ноября 1992 года в браке актёров Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Светловолосый мальчик с добрым наивным взглядом мечтал стать ветеринаром. Как рассказывал сам Денис, в их семье всегда держали собак, к которым относились как к равным.

Денис Шальных с родителями. Скриншот © YouTube / Первый канал, фото © lenochka_yakovleva777

При этом уже в детстве Денис приобщился к делу родителей: в 2004 году он снялся в фильме "Тайна волчьей пасти". Но выбор собственной профессии ему давался с трудом. Парня отправляли учиться в Великобританию, однако система получения знаний за границей его не устроила. Наследник актёров вернулся на родину, где поступил на режиссёра в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, но и в этом решении вскоре разочаровался. В его жизни появилась новая страсть — бодибилдинг.

Денис Шальных. Фото © Instagram / tdbndie, tdbndie

Помимо работы над телом в спортзале Денис нашёл дополнительный способ самовыражения. Ещё в школе, в 11-м классе, парень сделал первую татуировку. Свою роль здесь сыграла его любовь к животным: сын "интердевочки" нанёс на кожу изображение любимого пса. И остановиться потом парень уже не смог.

Денис Шальных. Скриншот © YouTube / Первый канал, фото © Instagram / tdbndie

Вскоре около 80% тела Дениса оказалось покрыто татуировками. При этом наряду с милым рисунком животного соседствовали картинки, вселяющие ужас: парень забил одну руку чёрным, нанёс три шестёрки, кровавые портреты и расположил гроб на лице, что для его мамы стало настоящим ударом. Однако, возможно, таким образом Денис пытался защититься от мира: в "Инстаграме", который парень периодически удаляет, было много тревожных и грустных постов с размышлениями о творчестве, внутренних переживаниях и бренности бытия.

Денис Шальных. Фото © Instagram / tdbndie

Время шло, Денис всё больше привлекал внимание общественности. Парень получил славу фрика, а его родительницу заваливали вопросами о том, как она относится к трансформации своего ребёнка. Елена, как мудрая женщина и любящая мать, не отреклась от "нестандартного" сына и была готова многое ему позволить. При этом ранее звезда "Каменской" отмечала, что её наследник одумался и решил избавиться от некоторых татуировок.

Денис Шальных. Фото © Instagram / smexapanorama, ps.yakovleva7

Денис действительно начал сводить "негативные" тату, заявив, что они оказывают влияние на его жизнь и душевное состояние. "То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем", — писал он. И первым на очереди стало изображение гроба на лице, с которым его мама так и не смогла смириться. Однако процесс удаления рисунков с кожи оказался болезненным и долгим — на это нужен не один лазерный сеанс.

Денис Шальных. Скриншот © YouTube / Первый канал

Параллельно с внешними преображениями парень успевал работать, сменив несколько занятий: три года он был барбером в салоне, трудился воспитателем в детском лагере, был солистом в группе 2odD и сдавал экзамены, чтобы стать дипломированным фитнес-тренером.

Денис Шальных. Видео © Instagram / tdbndie

Любовь к тяжёлой музыке и тренировкам парень сохраняет до сих пор, как и страсть к экстремальным экспериментам. Денис, из стройного парня превратившийся в настоящий танк, заявил, что закачал себе в плечи парафин: "Вкололи парафина в плечи — вроде получилось норм. Пару имплантов в икры надо ещё". При этом наследник звезды называет бодибилдинг своим единственным видом самоповреждения.

Денис Шальных. Фото © Instagram / tdbndie

Стоит отметить, что нестандартная внешность Дениса сочетается с особым взглядом на жизнь. "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей", — сделал шокирующее признание сын "интердевочки", которому в любви не удалось избежать неудач. В 2017 году парень развёлся с первой женой — студенткой Викторией Мельниковой. Затем встречался с ещё одной девушкой, которая после расставания быстро нашла другого.

Денис Шальных и его девушка Светлана. Фото © Instagram / tdbndie, svetabungeegum