Украина вывозит секретные документы к польской границе
МВД ЛНР: Украина вывозит документы из Днепропетровска в города на границе с Румынией и Польшей
Власти Украины распорядились о срочном вывозе секретных документов из госорганов Днепропетровска в города, граничащие с Румынией и Польшей. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва.
"По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу. Это документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее", — проинформировал он.
Напомним, что ещё в начале марта американцы эвакуировали документацию из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы. Часть баз данных, биоматериалов и оборудования, по данным российского военного ведомства, могла оказаться во Львове и Польше или приграничных украинских городах.
ТАСС / Александр Река