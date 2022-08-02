Украина вывозит секретные документы к польской границе

Власти Украины распорядились о срочном вывозе секретных документов из госорганов Днепропетровска в города, граничащие с Румынией и Польшей. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва.

"По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу. Это документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее", — проинформировал он.