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2 августа, 10:29

Украина вывозит секретные документы к польской границе

МВД ЛНР: Украина вывозит документы из Днепропетровска в города на границе с Румынией и Польшей

Власти Украины распорядились о срочном вывозе секретных документов из госорганов Днепропетровска в города, граничащие с Румынией и Польшей. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва.

"По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу. Это документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее", проинформировал он.

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Напомним, что ещё в начале марта американцы эвакуировали документацию из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы. Часть баз данных, биоматериалов и оборудования, по данным российского военного ведомства, могла оказаться во Львове и Польше или приграничных украинских городах.

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ТАСС / Александр Река

Алексей Берковиц
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