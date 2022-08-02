Flightradar24 "упал" на фоне отслеживания тысячами пользователей самолёта Пелоси

Сервис для отслеживания полётов Flightradar24 подвергся хакерской атаке. В эти минуты доступ к сайту , на котором более 200 тысяч человек следили за самолётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ограничен.

"Чтобы предотвратить вредоносную активность, пока мы продолжаем отражать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24. К сожалению, вы превысили этот лимит, и ваш сеанс был приостановлен. Если это произошло во время обычного использования Flightradar24, приносим извинения за неудобства", — сказано в сообщении ресурса.