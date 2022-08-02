Flightradar24 "упал" на фоне отслеживания тысячами пользователей самолёта Пелоси
Сервис Flightradar24 сообщил о хакерской атаке
Сервис для отслеживания полётов Flightradar24 подвергся хакерской атаке. В эти минуты доступ к сайту, на котором более 200 тысяч человек следили за самолётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ограничен.
"Чтобы предотвратить вредоносную активность, пока мы продолжаем отражать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24. К сожалению, вы превысили этот лимит, и ваш сеанс был приостановлен. Если это произошло во время обычного использования Flightradar24, приносим извинения за неудобства", — сказано в сообщении ресурса.
Руководство сервиса пообещало устранить неполадки. Точное время их устранения неизвестно. Однако многие связывают этот прецедент с азиатским турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, за передвижениями которой следят сотни тысяч человек.
Сервис Flightradar сейчас. Фото © Flightradar24
Как сообщал Лайф, Пелоси в этой поездке планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. А в Кремле сочли намерения американской стороны провокационными. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
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