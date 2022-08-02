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2 августа, 11:30

Суд в Москве признал виновным в вымогательстве основателя проекта "Омбудсмен полиции"

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов признан виновным в вымогательстве. Решение принял Люблинский суд Москвы.

"Воронцов В.А. виновен по части 1 статьи 163 УК РФ "Вымогательство", сообщила судья. Срок приговора будет известен позже.

Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

На создателя паблика "Омбудсмен полиции" завели ещё семь уголовных дел

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ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Оксана Попова
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