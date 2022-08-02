Суд в Москве признал виновным в вымогательстве основателя проекта "Омбудсмен полиции"
Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов признан виновным в вымогательстве. Решение принял Люблинский суд Москвы.
"Воронцов В.А. виновен по части 1 статьи 163 УК РФ "Вымогательство", — сообщила судья. Срок приговора будет известен позже.
Напомним, Следственный комитет предъявил Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции. Позже против него возбудили ещё три уголовных дела, в том числе и о распространении порнографии. Вместе с ним также арестовали администратора паблика, но позже выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда