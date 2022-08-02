НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 11:28

Момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД попал на видео

В телеграм-канале Дептранса Москвы появилось видео столкновения бензовоза и грузовика на 21-м километре МКАД в районе Орехово-Борисово Южное. Момент ДТП зафиксировали камеры, установленные над дорогой.

Момент столкновения бензовоза с грузовиком в Москве. Видео © t.me / Дептранс

На кадрах видно, что грузовик медленно движется по крайней полосе трассы. Затем, словно не замечая его, водитель бензовоза въезжает в кузов автомобиля. В последний момент он всё же поворачивает руль и пытается избежать столкновения, но край капота и кабины зацепили грузовик. На кадрах видно, что после столкновения из бензовоза начинает вытекать топливо. Затем одна из машин начинает дымиться.

Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Напомним, ранее Лайф писал, что на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом вспыхнул мощный пожар. По данным правоохранителей, один человек госпитализирован. Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение по нескольким полосам МКАД приостановлено.

Обложка ©

t.me / Дептранс

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров