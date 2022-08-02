Момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД попал на видео

На кадрах видно, что грузовик медленно движется по крайней полосе трассы. Затем, словно не замечая его, водитель бензовоза въезжает в кузов автомобиля. В последний момент он всё же поворачивает руль и пытается избежать столкновения, но край капота и кабины зацепили грузовик. На кадрах видно, что после столкновения из бензовоза начинает вытекать топливо. Затем одна из машин начинает дымиться.