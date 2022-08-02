Момент столкновения бензовоза и грузовика на МКАД попал на видео
В телеграм-канале Дептранса Москвы появилось видео столкновения бензовоза и грузовика на 21-м километре МКАД в районе Орехово-Борисово Южное. Момент ДТП зафиксировали камеры, установленные над дорогой.
Момент столкновения бензовоза с грузовиком в Москве. Видео © t.me / Дептранс
На кадрах видно, что грузовик медленно движется по крайней полосе трассы. Затем, словно не замечая его, водитель бензовоза въезжает в кузов автомобиля. В последний момент он всё же поворачивает руль и пытается избежать столкновения, но край капота и кабины зацепили грузовик. На кадрах видно, что после столкновения из бензовоза начинает вытекать топливо. Затем одна из машин начинает дымиться.
Напомним, ранее Лайф писал, что на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом вспыхнул мощный пожар. По данным правоохранителей, один человек госпитализирован. Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение по нескольким полосам МКАД приостановлено.
t.me / Дептранс