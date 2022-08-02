Мощный пожар вспыхнул на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом
В Москве на 21-м километре МКАД в районе Орехово-Борисово Южное произошёл пожар, загорелся бензовоз. Это случилось в 13:40 в результате его столкновения с другим автомобилем, передаёт ГУ МЧС России по Москве. Площадь пожара составила 150 погонных метров.
"Бензовоз заехал под грузовик, сложило кабину, вследствие чего, скорее всего, потёк дизель", — сообщил Лайфу один из дорожных очевидцев.
По данным правоохранителей, один человек госпитализирован. О его состоянии и характере травм ничего не известно. Других пострадавших нет. На месте работают оперативники.
Ранее водитель "рено" случайно устроил пожар на АЗС в городе Еманжелинске Челябинской области. Во время заправки автомобиля мужчина достал зажигалку и зажёг её, находясь в этот момент возле рукава с бензином, из-за чего огонь вспыхнул рядом с ним.