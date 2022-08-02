Мощный пожар вспыхнул на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом

В Москве на 21-м километре МКАД в районе Орехово-Борисово Южное произошёл пожар, загорелся бензовоз. Это случилось в 13:40 в результате его столкновения с другим автомобилем, передаёт ГУ МЧС России по Москве. Площадь пожара составила 150 погонных метров.

Пожар на 21-м километре МКАД. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Бензовоз заехал под грузовик, сложило кабину, вследствие чего, скорее всего, потёк дизель", — сообщил Лайфу один из дорожных очевидцев.

По данным правоохранителей, один человек госпитализирован. О его состоянии и характере травм ничего не известно. Других пострадавших нет. На месте работают оперативники.