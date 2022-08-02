В Кремле заявили, что Вашингтон тормозил начало переговоров по СНВ-3

Россия не раз говорила о необходимости начать переговоры по новому СНВ-3, однако США до сих пор не совершали шагов навстречу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Штатов Джо Байдена по данному вопросу.

"Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остаётся мало. Если договор прекратит своё существование, не будучи заменённым добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности", — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учёта озабоченностей друг друга и готовности слушать взаимные пожелания.