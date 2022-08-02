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2 августа, 10:59

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в пятницу обсудят эффективность механизма вывоза зерна

Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдёт в Сочи в пятницу. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов", — сказал он.

Как отметил Песков, в Сочи обсудят и двусторонние, и региональные вопросы, среди которых — ситуация на Украине. По его словам, это хорошая возможность "сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов" и посмотреть на эффективность его работы.

А ранее в Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана, но не сказали, будет ли на повестке дня сотрудничество по производству беспилотников компании Baykar Makina. Напомним, недавно турецкий лидер рассказал о желании Путина сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

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Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency

Александр Юнашев

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