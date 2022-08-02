Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в пятницу обсудят эффективность механизма вывоза зерна

Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдёт в Сочи в пятницу. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов", — сказал он.

Как отметил Песков, в Сочи обсудят и двусторонние, и региональные вопросы, среди которых — ситуация на Украине. По его словам, это хорошая возможность "сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов" и посмотреть на эффективность его работы.