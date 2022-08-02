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Регион
Опубликовано 2 августа 2022, 13:55

Путин примет приглашение на саммит АТЭС, но формат участия пока не определён

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре, будет определён ближе к назначенной дате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что российская сторона с удовольствием примет приглашение на саммит. По его словам, РФ участвует в работе АТЭС и "придаёт большое значение этому объединению".

Посол Таиланда: Королевство заинтересовано в российских удобрениях, энергоносителях и авиационной технике
Посол Таиланда: Королевство заинтересовано в российских удобрениях, энергоносителях и авиационной технике

Ранее посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават заявлял, что Таиланд с нетерпением ждёт участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Дипломат добавил, что визит российского лидера станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений. Саммит АТЭС пройдёт в Бангкоке в ноябре. В этом году председательствует Таиланд, затем США.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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