Путин примет приглашение на саммит АТЭС, но формат участия пока не определён
Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре, будет определён ближе к назначенной дате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", — сказал он журналистам.
При этом Песков отметил, что российская сторона с удовольствием примет приглашение на саммит. По его словам, РФ участвует в работе АТЭС и "придаёт большое значение этому объединению".
Ранее посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават заявлял, что Таиланд с нетерпением ждёт участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Дипломат добавил, что визит российского лидера станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений. Саммит АТЭС пройдёт в Бангкоке в ноябре. В этом году председательствует Таиланд, затем США.