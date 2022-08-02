Путин примет приглашение на саммит АТЭС, но формат участия пока не определён

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре, будет определён ближе к назначенной дате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие", — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что российская сторона с удовольствием примет приглашение на саммит. По его словам, РФ участвует в работе АТЭС и "придаёт большое значение этому объединению".