В Союзе десантников назвали "пьяной дурью" традицию купаться в фонтанах

Купание в фонтанах в день ВДВ встречается довольно часто, однако такой традиции, по сути, нет и никогда не было. Как рассказал "Москве 24" председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев, этим увлекаются пьяные люди, которым бьёт дурь в голову.

"Купание в фонтанах — это неправильная традиция, у ВДВ её никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьёт. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили", — сказал он.

К тому же, по словам Юрьева, в этот день рекомендуют надевать парадную одежду, но никак не шорты, трико и грязную тельняшку, так как это оскорбляет форму десантника. Он напомнил о том, что основная и главная традиция этого дня — отдать дань памяти ветеранам и вспомнить погибших за Отечество.