В Союзе десантников назвали "пьяной дурью" традицию купаться в фонтанах
В Союзе десантников раскритиковали идею купаться в фонтанах в День ВДВ
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Купание в фонтанах в день ВДВ встречается довольно часто, однако такой традиции, по сути, нет и никогда не было. Как рассказал "Москве 24" председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев, этим увлекаются пьяные люди, которым бьёт дурь в голову.
"Купание в фонтанах — это неправильная традиция, у ВДВ её никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьёт. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили", — сказал он.
К тому же, по словам Юрьева, в этот день рекомендуют надевать парадную одежду, но никак не шорты, трико и грязную тельняшку, так как это оскорбляет форму десантника. Он напомнил о том, что основная и главная традиция этого дня — отдать дань памяти ветеранам и вспомнить погибших за Отечество.
А в Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах. Так, непродолжительное удовольствие в этой купели может обернуться долгосрочными и плачевными последствиями: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитом. Встречаются также энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.