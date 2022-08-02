Песков заявил о бесплодности "мегафонной дипломатии" по теме обмена заключёнными с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ход переговоров с США по обмену заключёнными, сославшись на то, что "мегафонная дипломатия" не приведёт к результату. Речь об этом зашла в ходе беседы с журналистами во вторник.

"Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату", — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, что на днях американские СМИ узнали о предложении администрации Джо Байдена обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждал, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официально российские власти эту тему не комментировали, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне получили ответ от российской власти и сочли его "несерьёзным".