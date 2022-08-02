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Опубликовано 2 августа 2022, 10:43

ВСУ снова подожгли пшеничные поля в Запорожской области

Вооружённые силы Украины ударами ракетных систем залпового огня вновь подожгли пшеничные поля в Пологовском районе Запорожской области. Один из таких моментов попал на видео, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на местных фермеров. На кадрах, снятых очевидцами, видны выжженные поля, а вдалеке — столб дыма от украинского снаряда. Сам видеоролик в публикации агентства не приводится.

"ВСУ опять поля жгут. Не дают собирать урожай пшеницы", — говорит один из жителей на кадрах с места происшествия.

Украинские военные поджигают поля в Запорожье, под Николаевом и Херсоном
Украинские военные поджигают поля в Запорожье, под Николаевом и Херсоном

Как писал Лайф ранее, украинские военные тратят дефицитные боеприпасы, чтобы поджигать зерновые поля в Запорожской области. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, ВСУ делают это системно и поджог полей зафиксирован "на разных участках фронта". При этом уборочная кампания в Запорожской области продолжается.

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Николь Вербер
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