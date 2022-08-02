ВСУ снова подожгли пшеничные поля в Запорожской области

Вооружённые силы Украины ударами ракетных систем залпового огня вновь подожгли пшеничные поля в Пологовском районе Запорожской области. Один из таких моментов попал на видео, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на местных фермеров. На кадрах, снятых очевидцами, видны выжженные поля, а вдалеке — столб дыма от украинского снаряда. Сам видеоролик в публикации агентства не приводится.

"ВСУ опять поля жгут. Не дают собирать урожай пшеницы", — говорит один из жителей на кадрах с места происшествия.