Лукашенко предупредил, что сербским властям не удастся "усидеть на трёх стульях"
Руководство Сербии пытается усидеть на трёх стульях, но этот трюк им не удастся. В первую очередь подобного не позволят члены Евросоюза, куда власти страны так стремятся попасть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мядельский район.
"Если они хотят, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", — приводит слова президента БелТА.
Напомним, ранее на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.