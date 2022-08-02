Лукашенко предупредил, что сербским властям не удастся "усидеть на трёх стульях"

Руководство Сербии пытается усидеть на трёх стульях, но этот трюк им не удастся. В первую очередь подобного не позволят члены Евросоюза, куда власти страны так стремятся попасть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мядельский район.

"Если они хотят, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", — приводит слова президента БелТА.