Песков: События на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань не угрожают безопасности РФ

События на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не угрожают безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вне зависимости от возникновения каких-то таких провокационных ситуаций безопасность наших границ надёжно обеспечивается по всему периметру Вооружёнными силами Российской Федерации", — сказал представитель Кремля журналистам.