Песков: События на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань не угрожают безопасности РФ
События на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не угрожают безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вне зависимости от возникновения каких-то таких провокационных ситуаций безопасность наших границ надёжно обеспечивается по всему периметру Вооружёнными силами Российской Федерации", — сказал представитель Кремля журналистам.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Издание Global Times сообщало, что самолёт спикера может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
ТАСС / Михаил Метцель