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2 августа, 10:42

Песков заявил, что Россия хотела бы восстановления иранской ядерной сделки "как можно скорее"

Недружественные шаги Запада в отношении России могут оказать косвенное влияние на ряд положений ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее, но существуют определённые новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки", — отметил представитель Кремля.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости скорейшего принятия решений по возобновлению СВПД. По его мнению, после 15 месяцев переговоров в Вене "пространство для новых существенных компромиссов исчерпано". Он сообщил, что подготовил текст, в котором подробно изложил вопрос о снятии санкций с Ирана, а также шаги в ядерной сфере, нужные для возобновления сделки. Накануне стало известно, что Иран ответил согласием на предложение ЕС о продолжении переговоров.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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