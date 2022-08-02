Песков заявил, что Россия хотела бы восстановления иранской ядерной сделки "как можно скорее"

Недружественные шаги Запада в отношении России могут оказать косвенное влияние на ряд положений ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее, но существуют определённые новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки", — отметил представитель Кремля.