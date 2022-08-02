Забронировала 48 номеров: Пелоси может пробыть на Тайване дольше, чем сообщалось ранее

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может пробыть на Тайване до 17:00 (до полудня по Москве) среды, 3 августа. Это дольше, чем ожидалось ранее, сообщает тайваньский телеканал "Саньли".

Делегация американского спикера уже забронировала 48 номеров — целый этаж — в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Меры безопасности в здании и на прилегающей территории усилены, уточняет издание. Вероятное прибытие Пелоси ожидается сегодня в 21:20 по местному времени (16:30 по Москве).