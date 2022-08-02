Забронировала 48 номеров: Пелоси может пробыть на Тайване дольше, чем сообщалось ранее
Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле на Тайване
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может пробыть на Тайване до 17:00 (до полудня по Москве) среды, 3 августа. Это дольше, чем ожидалось ранее, сообщает тайваньский телеканал "Саньли".
Делегация американского спикера уже забронировала 48 номеров — целый этаж — в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Меры безопасности в здании и на прилегающей территории усилены, уточняет издание. Вероятное прибытие Пелоси ожидается сегодня в 21:20 по местному времени (16:30 по Москве).
Телеканал передаёт, что чиновница США намерена провести видеоконференцию в отеле, посетить парламент Тайваня, встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнем. Она также побывает в Мемориальном парке прав человека в районе Цзинмэй.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Официально поездка на Тайвань не заявлялась, хотя ранее Пелоси говорила о таком намерении. Издание Global Times сообщало, что самолёт спикера может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. Тем временем МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае прибытия Пелоси на остров. Уже известно, что два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива.
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