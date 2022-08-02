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2 августа, 11:07

Песков не знает, удастся ли Путину искупаться в море во время командировки в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру не всегда удаётся искупаться в море во время командировок. Сейчас у главы государства очень напряжённый график, поэтому он, возможно, не успеет окунуться в тёплые сочинские воды.

"Это зависит от рабочего графика. Иногда удаётся [искупаться в море], иногда нет. Сейчас, конечно, график напряжённый. В пятницу состоится рабочий визит президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана в Сочи", — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, помимо встречи с турецким коллегой у Путина также множество рабочих совещаний, которые проходят без участия журналистов.

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Ранее появилась информация о том, что Путин планирует встретиться с турецким лидером в Сочи. Эту информацию подтвердил Лайфу пресс-секретарь российского президента. Позже в Кремле перечислили темы сочинских переговоров Путина и Эрдогана.

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ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев

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