Песков не знает, удастся ли Путину искупаться в море во время командировки в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру не всегда удаётся искупаться в море во время командировок. Сейчас у главы государства очень напряжённый график, поэтому он, возможно, не успеет окунуться в тёплые сочинские воды.

"Это зависит от рабочего графика. Иногда удаётся [искупаться в море], иногда нет. Сейчас, конечно, график напряжённый. В пятницу состоится рабочий визит президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана в Сочи", — пояснил Песков.