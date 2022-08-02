"Точка невозврата": Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений
Захарова: Объявление России спонсором терроризма может повлечь разрыв дипотношений с США
Если США признают Россию страной – "спонсором терроризма", это может повлечь разрыв дипотношений с Вашингтоном.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как-то забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", — заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что в Москве готовы к любому развитию событий, а если Вашингтон всё же пойдёт "на полную остановку взаимодействия", то Россия это переживёт.
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency