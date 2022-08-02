"Точка невозврата": Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений

Если США признают Россию страной – "спонсором терроризма", это может повлечь разрыв дипотношений с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как-то забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", — заявила Захарова.