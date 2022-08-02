НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 11:00

"Точка невозврата": Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений

Захарова: Объявление России спонсором терроризма может повлечь разрыв дипотношений с США

Если США признают Россию страной – "спонсором терроризма", это может повлечь разрыв дипотношений с Вашингтоном.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как-то забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в Москве готовы к любому развитию событий, а если Вашингтон всё же пойдёт "на полную остановку взаимодействия", то Россия это переживёт.

В Белом доме не знают, готов ли Байден признать Россию "спонсором терроризма"

В Белом доме не знают, готов ли Байден признать Россию "спонсором терроризма"

Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров