Суд заочно приговорил вступившего в "Азов" россиянина к девяти годам колонии

Суд заочно приговорил россиянина Антона Королёва к девяти годам колонии общего режима за вступление в националистический батальон "Азов"*. Ему вменяют две статьи ("Наёмничество" и "Публичные призывы к экстремизму"), говорится на сайте Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Российской Федерации Антона Королёва, заочно признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Королёв, "преследуя цели материального обогащения", в 2014 году уехал на Украину, где прошёл спецподготовку на базе националистического батальона: научился обращаться с оружием и взрывчаткой, получил знания о военной стратегии и тактике. С 2015 года он начал участвовать в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время боевик находится за пределами территории РФ, продолжая скрываться от российских правоохранительных органов.

В 2018 году СК РФ заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в Донбассе за националистический батальон "Азов". Как сообщала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Антону Королёву инкриминировалось совершение преступлений по статье "Участие наёмника в вооружённом конфликте". Также ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму.