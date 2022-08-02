Путин назвал ситуацию с отходами болевой точкой для России

Создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами является одной из "болевых точек", влияющих на качество жизни миллионов людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

"Денис Петрович, компания создана в 2019 году. Задачи у неё весьма прозаические, казалось бы: организация работы, создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей", — обратился к собеседнику глава государства.

Буцаев со своей стороны рассказал, что Российский экологический оператор — это компания молодая, ей буквально три с половиной года. Она была создана по указу президента Владимира Путина для сопровождения реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

"Цели деятельности компании совпадают с целями реформы. В первую очередь это повышение качества оказываемых услуг населению, снижение антропогенного, то есть негативного воздействия от образованных отходов на окружающую среду путём сокращения объёмов захоронения", — сказал он на встрече с главой государства.