"Сколько можно рассказывать байки?": Лоза поддержал верующих в то, что Солнце вращается вокруг Земли

Россиян, уверенных в том, что Солнце вращается вокруг Земли, со временем станет ещё больше из-за множащейся в Сети фейковой информации. Об этом Лайфу рассказал певец Юрий Лоза, комментируя данные опроса ВЦИОМа. Музыкант назвал научную информацию "байками" и призвал изучать не только официальные источники.

"Сколько можно рассказывать людям всякие байки? Зайдите в Интернет — увидите кучу роликов, которые говорят нам о том, что доктрина, которую нам пытаются донести, начиная с Коперника, неверна", — пояснил он.

Музыкант добавил, что раньше информацию получали из официальных источников, сейчас сведения черпают из Сети. А поскольку различные научные тезисы стали достоянием общественности, у людей стали появляться вопросы, добавил Лоза.