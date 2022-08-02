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Опубликовано 2 августа 2022, 12:03

Российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ в районе Артёмовска

В ходе спецоперации на Украине российскими военными было ликвидировано около 130 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — отметил он.

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ВСУ массово оставляют позиции на харьковском и запорожском направлениях

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове. Также в результате атаки уничтожены 53 украинских бойца и иностранных наёмника, уточнил Игорь Конашенков.

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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова
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