Российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ в районе Артёмовска
В ходе спецоперации на Украине российскими военными было ликвидировано около 130 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — отметил он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове. Также в результате атаки уничтожены 53 украинских бойца и иностранных наёмника, уточнил Игорь Конашенков.
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