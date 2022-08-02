Российские военные уничтожили более 130 бойцов ВСУ в районе Артёмовска

В ходе спецоперации на Украине российскими военными было ликвидировано около 130 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — отметил он.