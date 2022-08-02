Минобороны РФ: Администрация Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке

Заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Киев согласовывает каждый удар из РСЗО HIMARS с Вашингтоном, неопровержимо доказывает факт: Америка, вопреки заверениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS", — говорится в заявлении военного ведомства РФ в телеграм-канале.

Там подчёркивается, что ответственность за все ракетные удары Киева по жилым кварталам Донбасса и других регионов Украины лежит на администрации президента США Джо Байдена. Именно Вашингтон виновен в том, что в результате этих атак ВСУ массово гибли мирные жители. В ведомстве отметили, что теперь ни у кого на Украине и в мире не должно быть сомнений в том, что Киев спланировал обстрел ракетами HIMARS Новой Каховки 12 июля, Стаханова — 17 июля, Красного Луча — 24 июля, а Вашингтон все эти атаки одобрил. Также были заранее подготовлены и согласованы десятки ракетных ударов по Донецку и обстрел следственного изолятора в Еленовке.

"Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским напрямую несёт администрация Байдена", — подчеркнули в Минобороны.