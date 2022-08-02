Мужчина с сюрпризом: Херсонская таможня нашла у ехавшего в Крым пассажира гранату

Таможенники в Херсоне в результате проверки автобуса, направлявшегося в Симферополь, обнаружили гранату, спрятанную под одеждой одного из пассажиров, передаёт пресс-служба ГУ МВД Украины по Херсонской области. Перевозчика опасного груза доставили в полицию.

Кинологи обыскивают пассажирский транспорт с собаками, обученными на нахождение оружия и взрывчатых веществ. Видео © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату Ф-1. Прибывшие сапёры извлекли из неё запал", — указано в сообщении.