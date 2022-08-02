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2 августа, 12:17

Мужчина с сюрпризом: Херсонская таможня нашла у ехавшего в Крым пассажира гранату

В Херсоне у направлявшегося в Крым пассажира изъяли гранату

<p>Кинологи обыскивают пассажирский транспорт с собаками. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/police_kherson_press/1280?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД Украины по Херсонской области</a></p>

Кинологи обыскивают пассажирский транспорт с собаками. Обложка © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

Таможенники в Херсоне в результате проверки автобуса, направлявшегося в Симферополь, обнаружили гранату, спрятанную под одеждой одного из пассажиров, передаёт пресс-служба ГУ МВД Украины по Херсонской области. Перевозчика опасного груза доставили в полицию.

Кинологи обыскивают пассажирский транспорт с собаками, обученными на нахождение оружия и взрывчатых веществ. Видео © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату Ф-1. Прибывшие сапёры извлекли из неё запал", — указано в сообщении.

Газонокосильщики обнаружили гранату в районе 95-го километра МКАД

Газонокосильщики обнаружили гранату в районе 95-го километра МКАД

Ранее сотрудники Сахалинской таможни обнаружили 34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США. Он пытался вывезти их из страны в Токио.

Анатолий Симоненко

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