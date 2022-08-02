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2 августа, 12:22

"Ничего удивительного": Вассерман обвинил либералов в незнании россиян о Солнечной системе

Вассерман объяснил работой "секты либералов" незнания россиян о Солнечной системе

Грубые ошибки россиян в вопросах о Солнечной системе стали следствием реформ образования последних лет. Об этом сказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию "Говорит Москва".

"Ничего удивительного я в этом не вижу. Я связываю такое положение дел с успешной деятельностью секты либералов в сфере образования. К сожалению, сейчас я то и дело сталкиваюсь с разными безобразными последствиями в сфере образования", — отметил он.

По его словам, в странах Западной Европы и Северной Америки положение дел гораздо хуже, потому что там образование давно и полностью в руках либеральных политиков.

"Сколько можно рассказывать байки?": Лоза поддержал верующих в то, что Солнце вращается вокруг Земли

"Сколько можно рассказывать байки?": Лоза поддержал верующих в то, что Солнце вращается вокруг Земли

Напомним, каждый третий опрошенный россиянин (35%) полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Число людей, верящих в это, выросло за последние 15 лет, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

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ТАСС / Николай Галкин

Татьяна Миссуми

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