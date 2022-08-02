"Ничего удивительного": Вассерман обвинил либералов в незнании россиян о Солнечной системе

Грубые ошибки россиян в вопросах о Солнечной системе стали следствием реформ образования последних лет. Об этом сказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию "Говорит Москва".

"Ничего удивительного я в этом не вижу. Я связываю такое положение дел с успешной деятельностью секты либералов в сфере образования. К сожалению, сейчас я то и дело сталкиваюсь с разными безобразными последствиями в сфере образования", — отметил он.

По его словам, в странах Западной Европы и Северной Америки положение дел гораздо хуже, потому что там образование давно и полностью в руках либеральных политиков.