"Ничего удивительного": Вассерман обвинил либералов в незнании россиян о Солнечной системе
Вассерман объяснил работой "секты либералов" незнания россиян о Солнечной системе
Грубые ошибки россиян в вопросах о Солнечной системе стали следствием реформ образования последних лет. Об этом сказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию "Говорит Москва".
"Ничего удивительного я в этом не вижу. Я связываю такое положение дел с успешной деятельностью секты либералов в сфере образования. К сожалению, сейчас я то и дело сталкиваюсь с разными безобразными последствиями в сфере образования", — отметил он.
По его словам, в странах Западной Европы и Северной Америки положение дел гораздо хуже, потому что там образование давно и полностью в руках либеральных политиков.
"Сколько можно рассказывать байки?": Лоза поддержал верующих в то, что Солнце вращается вокруг Земли
Напомним, каждый третий опрошенный россиянин (35%) полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Число людей, верящих в это, выросло за последние 15 лет, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.
ТАСС / Николай Галкин