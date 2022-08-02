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Опубликовано 2 августа 2022, 15:29

Госдума 11 августа проведёт внеплановый совет

В Государственной думе РФ 11 августа пройдёт внеплановый совет. Чему будет посвящено заседание, пока не известно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Совет Думы пройдёт удалённо", — сказал он, добавив, что о планах по проведению внеочередного пленарного заседания информации ещё нет.

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Напомним, в последний раз внеочередное пленарное заседание Госдумы состоялось 15 июля. На нём депутаты поддержали кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Тогда же сразу в трёх чтениях ГД приняла законопроект, наделяющий статусом ветеранов пограничников, которые отражали вторжение в РФ в ходе "Операции Z".

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Сайт Государственной думы

Александра Васильева
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