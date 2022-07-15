Госдума наделила статусом ветеранов пограничников, которые отражали вторжение в РФ в ходе "Операции Z"

Пограничникам, отражавшим военное вторжение на российскую территорию в ходе спецоперации на Украине, присвоили статус ветеранов. Соответствующий законопроект был принят сегодня Госдумой сразу в трёх чтениях.

Предполагается, что наделение таким статусом позволит повысить уровень соцзащиты этих граждан и предоставит им соответствующие меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты. Также они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилья и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях. Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций.