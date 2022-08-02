Бывший боец теробороны призвал украинцев сдать оружие
Бывший боец теробороны Украины добровольно сдал оружие и призвал к этому сослуживцев
Бывший член территориальной обороны Украины добровольно сдал оружие, которое ему выдал киевский режим в начале специальной военной "Операции Z". Кадры в своём телеграм-канале публикует журналист Владимир Соловьёв.
Бывший боец теробороны Украины добровольно сдал оружие. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
"Это оружие я получил в части теробороны. Это автомат Калашникова, пять магазинов, две гранаты, патроны, форменная одежда. На данный момент я добровольно сдаю это оружие, так как оно является головной болью моей. Мне надоело прятать его, прятаться, постоянно чувствовать себя преступником. Хочу жить мирной жизнью, к чему и вас призываю. Хватит партизанить", — заявил сдавшийся боец.
Ранее украинский военный Олег Богун, который принимал участие в территориальной обороне Херсона и был задержан при попытке продажи оружия, призвал сослуживцев сдаться. По его словам, многие бойцы не хотели идти служить, их призвали насильно. При этом им выдавали оружие, даже не объясняя, как им правильно пользоваться.
Telegram / СОЛОВЬЁВ