Бывший член территориальной обороны Украины добровольно сдал оружие, которое ему выдал киевский режим в начале специальной военной "Операции Z". Кадры в своём телеграм-канале публикует журналист Владимир Соловьёв.

Бывший боец теробороны Украины добровольно сдал оружие. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

"Это оружие я получил в части теробороны. Это автомат Калашникова, пять магазинов, две гранаты, патроны, форменная одежда. На данный момент я добровольно сдаю это оружие, так как оно является головной болью моей. Мне надоело прятать его, прятаться, постоянно чувствовать себя преступником. Хочу жить мирной жизнью, к чему и вас призываю. Хватит партизанить", — заявил сдавшийся боец.