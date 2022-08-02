Россиянам из уязвимых категорий посоветовали снова носить маски

Роспотребнадзор снова советует гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания во вторник. Россиян призвали внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.

"Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук", — говорится в сообщении.

Отметим, что в России выявили 9560 случаев заражения ковидом за сутки, умерли 48 заболевших. На Москву приходится 2765 новых случаев болезни, на Петербург — 1635.