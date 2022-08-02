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2 августа, 12:49

Россиянам из уязвимых категорий посоветовали снова носить маски

Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах

Роспотребнадзор снова советует гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания во вторник. Россиян призвали внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.

"Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук", — говорится в сообщении.

Отметим, что в России выявили 9560 случаев заражения ковидом за сутки, умерли 48 заболевших. На Москву приходится 2765 новых случаев болезни, на Петербург — 1635.

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Ранее во вторник Лайф сообщал, что в больницах Петербурга вслед за Москвой ужесточили антикоронавирусные меры. В приказе, который Комитет по здравоохранению разослал в больницы города, говорится, что медучреждения должны изолировать пациентов с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачам рекомендовано вернуть в клиниках масочный режим и измерение температуры на входе.

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ТАСС / Гердо Владимир

Алексей Берковиц

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