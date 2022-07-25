Лавров передал президенту Республики Конго Сассу-Нгессо послание Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо.
Это первый в истории России визит главы внешнеполитического ведомства в Конго. Ожидается, что Лавров также встретится с министром иностранных дел республики Жан-Клодом Гакосо.
Напомним, что сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго. Он стал первым из глав дипломатии СССР и России, кто посетил эту страну.
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