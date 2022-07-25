Лавров передал президенту Республики Конго Сассу-Нгессо послание Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо.

Это первый в истории России визит главы внешнеполитического ведомства в Конго. Ожидается, что Лавров также встретится с министром иностранных дел республики Жан-Клодом Гакосо.